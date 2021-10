Orpo: Kokoomus ei lähde hallitukseen, joka peruuttaa ilmastotoimissa

Toisen suuren oppositiopuolueen perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on tällä viikolla vaatinut, että tavoite Suomen hiilineutraaliudesta on siirrettävä vuoteen 2050. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen tavoitteena on Suomen hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.