Perussuomalaiset ei uudessa linjapaperissaan puhu EU-erosta, mutta Riikka Purran mukaan puolueen linja ei ole muuttunut

– Tästä voisi tehdä sen johtopäätöksen, että puolue on liikkunut kaikkein jyrkimmältä EU-kriittiseltä kannalta pragmaattisempaan suuntaan, Jokisipilä arvioi STT:lle.

– Tässä ei puhuta EU- eikä euroerosta, koska tämä on ulko- ja turvallisuuspoliittinen ohjelma. Tässä käsitellään Euroopan unionia ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkökulmasta. Meidän vuoden 2019 EU-ohjelmamme on täysin voimassa. Kaikki mitä siellä sanotaan, on ehdottomasti voimassa, Purra sanoi STT:lle.