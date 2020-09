Perussuomalainen poliitikko nimesi sikansa Suldaaniksi ja Husuksi ja vihjasi saunan taakse viemisellä, erosi nyt puoluevaltuustosta – ”Eihän tämä eroa presidentin mukaan nimetystä porsaasta mitenkään”

Vähäkainu latasi Twitteriin monta kuvaa sioistaan, joita hän kutsuu nimillä Suldaan ja Husu. Viittaus on selkeä politiikassa toimiviin tummaihoisiin Abdirahim ”Husu” Husseiniin ja vasemmistoliiton Suldaan Said Ahmediin .

Tviittien oheen Vähäkainu oli kirjoittanut kuvatekstejä, joissa hän vihjailee sikojen viemisestä saunan taakse sekä oleskeluluvista ja yhteiskunnan varoilla elämisestä. Tviittien sävy on kaiken kaikkiaan halventava ja kuvien kommenttikentät ovat täyttyneet järkyttyneistä kommenteista.

– Nimet ei ole pekkaa pahempia. Toinen on edesmenneen hevosen nimi, ja toinen on monikulttuurisena aikana tasapuolisuuden nimissä ihan mukava nimi, Vähäkainu kertoo puhelimen välityksellä.

Tutkintapyyntö Ahmedilta luvassa

Suldaan Said Ahmed julkaisi sunnuntaina twitterissä kirjoituksen, jossa hän kysyy puolueen puheenjohtajalta Jussi Halla-aholta, miten Perussuomalaiset aikoo Vähäkainun tviitteihin suhtautua.

– Äärimmäisen vastenmielistä poliitikolta, joka on merkittävässä asemassa puolueessa, ei mikään rivi-ihminen, vaan puoluevaltuuston jäsen ja valtuutettu. Hän herjaa, solvaa ja vihjailee tappamisella. Se on ikävää, mutta kertoo varmaan jotain puolueen arvoista, jos tämä sallitaan, eikä puheenjohtaja pikaisesti puutu peliin, Said Ahmed kertoo Iltalehdelle.