Perusautojen myynti hiipuu, mutta Ferrari-kauppiaalla menee lujaa: “Naapurikateutta esiintyi 1970-luvulla, nykyään osataan iloita toisen puolesta”

Esa Schroderuksen edustaman Luxury Collection Automobilesin myymälässä Lempäälässä kaikki on viimeisen päälle Ferrarin vaatimusten mukaista autojen show roomista huoltohallin perimmäiseen nurkkaan. Yritys sai viime kesänä virallisen Ferrari-jälleenmyyjän statuksen.

Takana on paitsi pitkä paperisota, myös vuosien myyntityö. Maranellon vakuutti Schroderuksen ja kumppaneiden kyky myydä superautoja Suomen pienille markkinoille.

Viimeisten reilun neljän vuoden aikana on tehty sopimukset yli sadasta uudesta Ferrarista.

– Ensimmäisenä vuonna saimme myytyä seitsemän kappaletta, seuraavana 14 kappaletta, sitten 18 kappaletta, sitten 24 kappaletta. Tänä vuonna on tehty jo reilusti yli 30 sopimusta.

Asenteet muuttuvat

Schroderuksen mukaan myynnin paranemisen taustalla on ihmisten vaurastumisen lisäksi asenteiden muuttuminen.

– Suomen taloudellinen kehitys on ollut hyvää, mutta kyllä varallisuutta Suomessa on ollut pitkään. Enemmän puhutaan mielestäni hyväksyttävyysmuutoksesta. Ihmiset ovat huomanneet, että naapurikateutta esiintyi -70- ja -80-luvulla, ja nykyään osataan olla onnellisia ja iloisia toisen puolesta, jos joku on hankkinut tällaisen erikoisemman ja arvokkaamman laitteen, Schroderus uskoo.