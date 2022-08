Perparim Hetemaj vuodatti tunteikkaita sanoja – HJK:n urotyö vei Eurooppa-liigaan: "Saan kokea tämän vielä"

– He ovat tosi hyvä, pelaava joukkue. Tiesimme, että hyvällä puolustuspelillä meillä on hyvät mahdollisuudet tehdä uroteko. Tosi onnellinen olo, toiseksi puoliajaksi kentälle tullut Hetemaj sanoi MTV Urheilulle puhelimitse.

– Hyvillä joukkueilla on yleensä tapana, että pitää osata myös kärsiä ja ottaa vastaan. Sitten kun on iskunpaikka, niin iskeä. Tänään teimme just sen.