Pernilla Böckerman ja Arttu-puoliso yhteishaastattelussa – parilta tulee yhteinen podcast: "Parisuhde on keskiössä"

Fitness-urheilija Pernilla Böckerman on seurustellut jo 1,5 vuoden ajan kumppanissa Arttu Kilpeläisen kanssa. Pari edustaa harvakseltaan yhdessä, mutta Sointu Borgin kirjanjulkkareissa he saapuivat kahdestaan MTV Uutisten haastatteluun.

Pari paljasti, että he esiintyvät tulevaisuudessa yhdessä enemmän – jopa viikoittain.

– Tämä on se päivä, kun tästä saa ensimmäistä kertaa sanoa ääneen – meiltä on tulossa yhdessä podcast, Böckerman kertoi.

– Parisuhde on tässä keskiössä, mutta ehkä se isoin juttu on se, että mitä kaikkea se pitää sisällään ja mitä kaikkia muuttujia siinä on. Mekin olemme kuitenkin kaksi eri ääripäätä, niin kuin esimerkiksi työmme puolesta – entisessä elämässä ja nykyisessä elämässä. Nyt tavallaan yhdistyy tämä kaikki ja päästään keskustelemaan siitä siellä, Kilpeläinen paljasti.