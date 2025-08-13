Perheväkivallasta syytetyltä pikajuoksutähdeltä avoin ulostulo – hakee apua

Amerikkalainen pikajuoksija Sha'Carri Richardson sanoo pidätyksensä jälkeen hakevansa apua perheväkivaltasyytösten vuoksi.
25-vuotias Richardson pidätettiin 27. heinäkuuta Seattle-Tacoman kansainvälisellä lentokentällä hänen riideltyään poikaystävänsä, yhdysvaltalaisen pikajuoksija Christian Colemanin kanssa.
Poliisiraportin mukaan kuvamateriaali osoitti, kuinka Coleman työnnettiin seinään, ennen kuin Richardson heitti esineen häntä kohti.
olympiakultaa ja -hopeaa voittanut Sha'Carri Richardson Kommentoidessaan ensimmäistä pidätystään sosiaalisessa mediassa sanoi
– Käytän tämän ajan paitsi nähdäkseni itseni, myös saadakseni itselleni tietynlaista apua, joka heijastaa sitä, kuka todella olen."
Coleman ei halunnut osallistua tutkintaan ja "kieltäytyi olemasta uhri", poliisin raportissa todettiin.
Richardson vapautettiin seuraavana päivänä.
Richardson julkaisi maanantai-iltana Instagram-tilillään videon, jossa hän sanoi asettaneensa itsensä "vaaralliseen tilanteeseen". Videolla Richardson sanoi harjoittavansa "itsetutkiskelua" ja kieltäytyvänsä "pakenemasta, vaan kohtaa kaiken, mitä eteen tulee".
Hän lähetti Colemanille kirjallisen anteeksipyynnön tiistaiaamuna.
– Rakastan häntä enkä voi pyytää häneltä tarpeeksi anteeksi, hallitseva 100 metrin maailmanmestari kirjoitti Instagramissa isoilla kirjaimilla ja lisäsi, että hänen anteeksipyyntönsä "tulisi olla yhtä äänekäs" kuin hänen "tekonsa".
– Christianille, rakastan sinua ja olen niin pahoillani, hän kirjoitti.