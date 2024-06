Marc Anthonyn ja Nadia Ferreiran esikoisen nimi julki 1-vuotissyntymäpäivänä

Muusikko-näyttelijä Marc Anthony , 55, ja hänen vaimonsa Nadia Ferreira , 25, juhlistivat yhteisen esikoispoikansa ensimmäistä syntymäpäivää 12. kesäkuuta. Ferreira on julkaissut hellyttävän kuvan Instagramissa lapsensa tärkeänä päivänä.

– Tänään on kulunut vuosi siitä, kun tulit maailmaan opettamaan minulle niin monia asioita. Yksi niistä on suurin rakkaus, joka on olemassa. Olla äitisi, poikani. Ei ole mitään keinoa selittää sitä ääretöntä rakkautta, jota tunnen sinua kohtaan, ja sitä jännitystä, jota tunnen seuratessani kasvuasi ja opettaessani sinulle uusia asioita joka päivä. Hyvää syntymäpäivää elämäni suurimmalle siunaukselle. Rakas Marco, Ferreira kirjoitti.