Brooklyn ja Nicola Peltz Beckham uusivat vihkivalansa – Beckhamien perhe loisti poissaolollaan

Brooklyn ja Nicola Peltz Beckham menivät naimisiin huhtikuussa 2022 ja uusivat vihkivalansa reilut kolme vuotta häidensä jälkeen. Paikalla oli kuitenkin vain Nicolan perhettä.

Brooklyn, 26, ja Nicola Peltz Beckham, 30, näyttävät uusineen äskettäin vihkivalansa. Nicola ja Brooklyn menivät naimisiin Floridassa huhtikuussa 2022.

Molemmat ovat jakaneet vihkivalojen uusimisesta kuvia Instagramiin.

– Tämä päivä merkitsi meille todella paljon, Nicola kirjoitti kuvien yhteyteen.

Kuvakarusellin ensimmäisessä kuvassa pariskunta on Nicolan isän, Nelson Peltzin, kanssa. Hän toimitti seremonian.

Nicolan perhe näytti olevan tärkeässä tapahtumassa paikalla, mutta Brooklynin vanhemmat David ja Victoria Beckham viettivät sen sijaan aikaa lomalla Euroopassa. Davidin ja Victorian mukana Euroopan-lomalla ovat olleet myös heidän muut lapsensa Romeo, 22, Cruz, 20, ja Harper, 14.

Kuvasarjan viimeisessä ryhmäkuvassa oli mukana Nicolan perheenjäseniä, kuten äiti Claudia Peltz, sisko Brittany Peltz sekä veljet Will Peltz ja Bradley Peltz.

Nicola on jakanut useita muitakin kuvasarjoja tilaisuudesta Instagramiin.

Brooklyn jakoi tapahtumasta kuvia saatteella ”Ikuisesti tyttöni”.

Brooklyn kertoi Peoplelle viime viikolla vihkivalojen uusimisestaan. Hän kuvaili tilaisuutta kauniiksi ja suloiseksi muistoksi.

– Rehellisesti sanottuna voisin uusia vihkivalani hänen kanssaan joka päivä. Mielestäni tärkeintä, mitä ihminen voi tehdä, on löytää se henkilö, jonka kanssa viettää loppuelämänsä. Se muokkaa ehdottomasti ihmistä, Brooklyn kertoi.

Brooklyn ei ottanut kantaa vanhempiensa poissaoloon.

Huhuja välien rikkoutumisesta

Beckhamien ympärillä ovat viime aikoina velloneet huhut, joiden mukaan Brooklyn ja Nicola olisivat katkaisseet välinsä miehen ”narsistisiin” vanhempiin. Lisäksi on huhuttu, että Brooklynilla olisi ollut riitoja yhden sisaruksensa kanssa.

Vaikka Beckhamit eivät ole kommentoineet draamaa suoraan, Cruz on viime aikoina herättänyt keskustelua terävillä viesteillään sosiaalisessa mediassa.

Victorian huhutaan varastaneen huomion Nicolalta tämän häissä. Lähde kertoi Page Sixille tuolloin, että Victoria ja hänen miniänsä eivät voi sietää toisiaan, eivätkä puhu toisilleen.

