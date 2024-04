Victoria Beckhamin 50-vuotisjuhlat vilisivät julkkiksia ja Spice Girlejä

Paikalla olivat myös kaikki muut Spice Girlit: Emma Bunton , Melanie Brown , Geri Halliwell-Horner ja Melanie Chisholm . Victoria jakoi Instagramissa viisikosta videon, jossa he laulavat yhtyeen kappaletta Stop.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

– Hyvää syntymäpäivää kauniille vaimolleni. Syntymäpäivänäsi sinun tulisi katsoa taakse ja olla ylpeä siitä, mitä olet saavuttanut ja rakentanut: Posh Spice, bisnesnainen ja tietysti nait Englannin kapteenin. Mutta isoin saavutuksesi on lapsesi, opastat, rakastat ja opetat heitä. He rakastavat sinua enemmän kuin mitään, me kaikki rakastamme sinua niin paljon. Vietä erityinen päivä, ansaitset sen kaiken. 50 ja kunnossa. Olen vain rehellinen, David kirjoitti.