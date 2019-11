Perheettömät miehet kokosivat voimansa ja auttavat vanhuksia Vantaalla – "Kahdenolo yksinäisen ihmisen kanssa antaa kummallekin paljon"

Vantaalla on yksinasuvia miehiä enemmän kuin missään muualla Suomessa. Tilanne on ennusteiden mukaan kärjistymässä, sillä miesten määrä kasvaa kaupungissa enemmän naisiin verrattuna. Vuonna 2045 miehiä on jo 12 000 enemmän kuin naisia.