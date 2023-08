Perheenäidin murhan oikeuskäsittely alkoi dramaattisesti: Nainen sylki vartijan kasvoille

Syyttäjä esitteli miehen takkia

Kyseessä on murhasyytteen käräjäoikeuskäsittelyn toinen päivä. 37-vuotias kahden lapsi äiti löydettiin viime huhtikuussa vakavasti loukkaantuneena parkkihallista. Häntä oli ammuttu kahdesti päähän. Hän kuoli vammoihinsa myöhemmin sairaalassa.

Mies oli heittänyt tekopäivänä käyttämänsä takin roskiin, ja syyttäjän mukaan takin poisheittäminen osoittaa miehen syyllisyyttä. Takin hihasta otetusta näytteestä on löytynyt ruutisavujäämiä, jotka sopivat teossa käytettyihin patruunoihin.

Mies on kertonut heittäneensä takin pois, koska se oli vanha ja resuinen. Hän oli vienyt sen Vihdintiellä sijaitsevan bussipysäkin roska-astiaan, josta poliisi myöhemmin sen löysi.

Syytetty heitti takin roskiin, koska se oli liian lämmin

– Tärkeintä on se, että olen poliisille kertonut heti, missä tuo takki on. Jos minulla olisi ollut jotain salattavaa, en tietenkään olisi kertonut, missä tuo takki on.