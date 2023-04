Pentagonilta vuotanut huippusalainen dokumentti: Ukrainan vastahyökkäyskyky epäilyttää – "Vaatimattomia aluevaltauksia"

Kyseinen dokumentti on WP:n mukaan luokiteltu huippusalaiseksi. Siinä todetaan, että Ukraina todennäköisesti saavuttaa tulevalla hyökkäyksellään vain "vaatimattomia aluevaltauksia".

Huomioitavaa on, että dokumentti on päivätty helmikuulle. Tiedossa ei ole, miten tilanne on sittemmin kehittynyt.