Kaksikko vastusti Venäjän liikekannallepanoa: Sai toimistaan protestissa 19 vuoden vankeustuomiot

Toinen tuomittu on entinen kansalliskaartin viranomainen, ja toinen työskenteli aiemmin hätätilaministeriössä. Uutistoimisto Tass kertoo, että sotatuomioistuimen mukaan he syyllistyivät terroritekoon osana järjestäytynyttä ryhmää.

Tuomitut eivät kieltäneet tekoaan, mutta kiistivät syyllistyneensä terrorismiin. He kertoivat vain haluavansa vastustaa sotaa Ukrainassa.

Rangaistus on kovin, joka vastaavista teoista on tähän asti annettu. Julkisiin tiloihin on heitelty Venäjällä Molotovin cocktaileja kymmeniä kertoja sen jälkeen kun maa aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa, mutta syytteet ovat olleet lievempiä.