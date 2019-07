Hyinen "viileystippa" ottanut Suomen hallintaansa: Lähes pakkasöitä, dramaattinen lämpötilaero viime vuoteen

Toisin on tänä vuonna...

Toisin on tänä vuonna, sillä tällä heinäkuisella tai heinähyisellä viikolla Suomessa on ollut jopa hallaöitä, eikä pakkanenkaan ole ollut kaukana. Myös uimavedet ovat noin neljä astetta keskimääräisempää viileämpiä.

– Tällä hetkellä Suomen yllä on pohjoisesta valahtanut tippa kylmää ilmaa, joka on hieman suurempikin tippa. Tippa on viime yönä laskenut lämpötilat monin paikoin pohjoisessa ja idässä hallankin puolelle, eikä yöpakkanenkaan ole ollut kaukana. Lämpötila on sinne nollan paikkeille päässyt laskemaan.