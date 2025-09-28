Rauman Lukon hyökkääjä Lenni Hämäläinen selvisi säikähdyksellä lauantain ottelun pelottavasta tilanteesta.

Hämäläinen sai Lukon ja Kiekko-Espoon välisen ottelun kolmannessa erässä espoolaishyökkääjä Janne Hämäläisen luistimesta osuman kasvoihinsa ja vajosi jään pintaan. Ottelun tuomaristo viittilöi välittömästi lääkintähenkilöstön jäälle, ja tovin kuluttua Hämäläinen talutettiin pukukopin suojiin.

Lauantaina Lukko antoi viestipalvelu X:ssä päivityksen pelaajan tilanteeseen.

– Lenni Hämäläinen selvisi säikähdyksellä Lukko–Kiekko-Espoo-pelissä pahalta näyttäneestä tilanteesta ja on pelikuntoinen ensi viikolla, Lukko tiedotti.

Lukko kohtaa ensi viikolla tiistaina vieraissa Tapparan, torstaina kotonaan KooKoon ja lauantaina kotonaan Ilveksen.