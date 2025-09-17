Yleisurheilun MM-kisojen naisten 3 000 metrin estejuoksun finaalissa nähtiin vaarallinen tilanne, kun Ugandan Peruth Chemutai kaatui pahasti esteen jälkeen.
Chemutai kamppaili mitaleista keskiviikon finaalin loppupuolella, kun hän kaatui takasuoralla hypyn huonon alastulon jälkeen.
Kaksi takaa tullutta juoksijaa onnistui väistämään ugandalaista, mutta tämä jäi kentän pintaan makaamaan.
Peruth Chemutai kaatui pahannäköisesti 3 000 metrin estefinaalissa.
Chemutaille asetettiin niskatuki ja hänet siirrettiin paareilla pois stadionilta. Juoksijan matka jatkui tämän jälkeen sairaalaan.
Ugandan yleisurheiluliitto ei toistaiseksi ole tiedottanut lisää Chemutain voinnista.
26-vuotias Chemutai voitti 3 000 metrin esteiden olympiakultaa Tokion kisoissa vuonna 2021. Vuosi sitten hän sijoittui Pariisin kesäkisoissa samalla matkalla hopealle.
MM-finaalissa kultaa juoksi Kenian Faith Cherotich. Hopeaa nappasi Qataria edustava Winfred Yavi ja pronssia Etiopian Selmo Almayew.