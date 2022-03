Työperäistä ja seksuaalista hyväksikäyttöä sekä pakkoavioliittoja – ihmiskaupan uhrimäärä kaksinkertaistui Rikosuhripäivystyksessä – "Esitutkinta käynnissä jo viisi vuotta"

Kolme vakituista työntekijää

"Osa jäi pandemiassa todennäköisesti tunnistamatta"

"Poikkeustilanne mahdollisti työntekijöiden kiristämisen"

Seksuaalista hyväksikäyttöä ja pakkoavioliittoja

– Seksuaalisesti hyväksikäytettyjä on edelleen noin 13 prosenttia asiakkaista, pakkoavioliittotilanteessa olevia noin 10 prosenttia asiakkaista ja rikollisessa toiminnassa hyväksikäytettyjä 2 prosenttia. Osassa tapauksia on voitu tunnistaa useampaa kuin yhtä ihmiskaupan tai sen kaltaisen hyväksikäytön muotoa.

Valtaosa uhreista joutunut Suomessa hyväksikäytetyksi

– Hyväksikäyttöä siis tapahtuu ja voidaan tunnistaa täällä, vaikka aiemmin vallalla on saattanut olla ajatus, että ihmiskauppa on ennen kaikkea Suomen ulkopuolella tapahtuva ilmiö.

"Poliisin resurssit tiukilla"

– Mitä enemmän ihmiskaupan uhreja tunnistetaan ja mitä suurempi määrä heistä päättää kertoa tilanteestaan poliisille, sitä enemmän tapauksia poliisilla on tietenkin tutkittavanaan. Kuten mediassakin on viime aikoina kirjoitettu, poliisin resurssit verrattuna tutkintojen määrään vaikuttavat olevan hyvin tiukilla. Tämän on kerrottu olevan yksi syy siihen, että esitutkinnat kestävät usein varsin pitkään. Tällöin myös asiakkuus Rikosuhripäivystyksessä on pidempi, usein vuosienkin mittainen.