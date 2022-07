Hyväksikäyttötapauksia ilmoitettu reilusti viime vuotta enemmän – ravintola-ala tippui ykköspaikalta, miehet yliedustettuna

– En usko, että hyväksikäyttöä on enemmän, vaan ihmiset hakeutuvat enemmän avun piiriin, Marttila pohtii.

Ravintola-ala tippui ykköspaikalta

Ravintola-alalta on pitkään hakeuduttu suurimmalla prosentilla Rikosuhripäivystykseen verrattuna muihin aloihin.

– Meillä on pitkään ollut ravintola-ala ykkösenä. Nyt alkuvuodesta tulleista asiakkaista on enemmän siivousalalla. Seuraavaksi eniten on maataloudessa ja rakennusalalla, Marttila tähdentää.