Pelikaverin mammuttimainen velkataakka räjähti käsiin – Kasper Hämäläisellä jättimäiset saatavat

Tshekin entisen maajoukkuemiehen Adam Hlousekin talousasiat ovat pahasti retuperällä. Tshekkiläinen on sport.cz-sviuston mukaan noin miljoonan euron veloissa entisille pelikavereilleen. Yksi isoimmista velkojista on Hlousekin entinen joukkuekaveri Kasper Hämäläinen, jolle Hlousek on velkaa tshekkiläismedian mukaan noin 224 000 euroa.

MTV Urheilu tavoitti Hämäläisen, joka myönsi, että tshekkipeluri on hänelle velkaa. Summat eivät kuitenkaan entisen Huuhkajat-pelurin mukaan pidä täysin paikkansa.

– Velat pitävät paikkansa, mutta kaikki ei täsmää, Kasper Hämäläinen varmistaa MTV Urheilulle puhelimitse.

Hämäläinen ei halua kommentoida tapausta tässä vaiheessa enempää, mutta kertoo, että asiaa on hoitamassa ihmisiä hänen puolestaan.

Konkurssi

Hlousek hakeutui konkurssiin, sillä hän on velkaa eri tahoille peräti 20 miljoonaa Tshekin kruunua. Hämäläistä enemmän saatavia on tshekkimedian mukaan vain Ondrej Celustekilla, joka on Hlousekin joukkuekaveri Sparta Prahasta.

Rahahuolet eivät ainakaan näytä helpottavan, sillä jättimäinen velkataakka toi hänelle potkut myös nykyisestä seurajoukkueesta. Tshekin sarjan Fastav Zlinissä kirjoilla ollut tshekkipuolustaja sai lähtöpassit seurastaan, kun velat tulivat julkisuuteen.

– Hän on hyvä jalkapalloilija. Minulla ei ollut mitään häntä vastaan ihmisenä. Valitettavasti hän joutui sellaisiin ongelmiin, joista ei ole helppo päästä pois, Zlinin nokkamies Zdenek Cervenka totesi sport.cz:n mukaan.

Hlousekin velkoja käydään läpi Tshekin oikeuslaitoksessa. Hämäläinen ja Hlousek pelasivat yhtä aikaa Puolassa Legia Varsovan joukkueessa vuosina 2016-2019.

Kenties viimeinen yritys

Kasper Hämäläinen yllätti monet kaksi vuotta sitten, kun hän ilmoitti palaavansa takaisin Suomeen ja TPS:ään. Siinä vaiheessa Hämäläinen kuului vielä Suomen maajoukkueen vakiomiehistöön, joten paluu Suomen toiseksi korkeimmalle tasolle vaikutti omituiselta ratkaisulta.

TPS oli kesällä 2021 valahtanut Ykkösessä sarjan pohjalle, mutta Hämäläisen tulon myötä joukkue käänsi kelkkansa. Viime kaudella nousu Veikkausliigaan oli lähellä, mutta FC Lahti nappasi liigapaikan dramaattisella viime hetken maalilla.

36-vuotias kokenut Huuhkajat-peluri ei ole antanut vielä kaikkeaan, vaan lähtee tällä kaudella parantamaan omaa peliään. Se, mihin panos riittää, nähdään miehen mukaan noin seitsemän kuukauden päästä.

– Viime kaudella ei riittänyt. Minun ainoa tavoite on saada mahdollisimman hyvä kausi. Jos me oikein hyvin pelataan ja luotetaan itseemme, mikä vain on mahdollista, Hämäläinen maalailee.

– Me ei millään tavalla lähdetä puristamaan tähän kauteen. Lähdetään omalla pelisysteemillä ja omalla ideologialla.

Oma ura saisi Hämäläisen mukaan arvoisensa päätöksen, jos TPS nousisi Suomen korkeimmalle tasolle kauden päätteeksi.

– Kenties viimeinen yritys, ja siksi olen halunnut antaa kaikkeni tähän kauteen.