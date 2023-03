Pelicansin sankarilta ylistäviä sanoja ketjukavereistaan – näin kolmikko täydentää toisiaan

Bryggman kertoo, että alku Pelicansissa oli vaikea, mutta valmennuksen ja pelaajien antamalla tuella on ollut iso merkitys. Hän ylistää lahtelaisorganisaatiota ja toteaa, että tosissaan voi tuntea joukkueen saaman tuen. Bryggman muistaa erityisesti ketjukavereitaan Tyler Kelleheriä ja Lukas Jasekia.

– Siinä on kaksi todella hyvää pelaajaa. Täydennämme hyvin toisiamme. Jasek on erittäin taitava toimittamaan kiekkoa ja tuomaan sitä kontrolloidusti hyökkäysalueelle. Kelleher on todella hyvä pienissä peleissä kulmissa ja hän löytää hyvin ratkaisevat paikat. Minä saan tehdä oman roolini ja tulla maalille voittamaan irtokiekkoja ja pelaamaan fyysisesti. Täydennämme hyvin toisiamme ja siksi se toimii, Bryggman sanoi.