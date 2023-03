Petri Kontiola pääsi uransa viimemetreillä idolinsa oppeihin – "Ihan loistava jätkä"

Elmeri Elo / All Over Press

– ”Raipe” on ollut suosikkipelaajani pikkupojasta lähtien. Oli upeaa päästä samaan joukkueeseen hänen kanssaan. Kerkesin vielä samoille apajille omalla urallani. Olen tuntenut hänet jo pidemmän aikaa. Raipe on ihan loistava jätkä, Kontiola hehkuttaa.

Loppurutistus

– Heillä on hyvä joukkue, jossa on paljon taitavia jätkiä. En sitten tiedä, että ovatko he niin yllättäneet. He ovat pelanneet koko kauden ajan vahvasti. Varmasti kovat pelit ja matsit tulossa, Kontiola sanoo, jatkaen: