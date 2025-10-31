Sarjan häntäpäässä majaileva Pelicans saa hyviä uutisia perjantai-illan HPK-otteluun.

Joukkueen avainpelaaja Patrik Carlsson on jälleen mukana lahtelaisten kokoonpanossa. Carlsson on pelannut tällä kaudella vain viisi ottelua, ja edellisestä pelistäkin on vierähtänyt jo kaksi viikkoa.

Carlsson pelaa illan ottelussa kakkosketjussa Lukas Zetterbergin ja kauden ensimmäisen ottelunsa ja niin ikään pelikuntoon toipuneen Joona Kumpulan kanssa.

Sarjajumbo HIFK:n riveissäkin on muutoksia. Keskiviikkona kauden ensimmäisen ottelunsa pelannut Ilari Melart on pudonnut taas kokoonpanon ulkopuolelle. Myös Aron Kiviharjukin uupuu kokoonpanosta. HIFK kertoi omassa otteluennakossaan, että infektioaalto on piinannut joukkuetta jo ennalta kovien loukkaantumispoissaolojen lisäksi.

HIFK:n tuore vahvistus Sean Josling ei ole vielä mukana illan pelissä.

HIFK:n illan vastustajan Tapparan riveistä puolestaan uupuu Oiva Keskinen.

Kärppiä illan kierroksella isännöivä JYP puolestaan joutuu pärjäämään perjantaina ilman vahvasti esiintynyttä .