JYPin konkarihyökkääjä Pekka Jormakka avaa SM-liigakautensa tänään perjantaina, kun JYP isännöi Jukureita. Sport puolestaan sai liigakierroksen alla hyviä ja huonoja uutisia.

Jormakka oli sivussa, kun JYP avasi kautensa voitokkaasti Ilvestä vastaan keskiviikkona. 34-vuotias hyökkääjä oli kokoonpanon ulkopuolella myös JYPin kolmesta viimeisestä harjoitusottelusta, mutta nyt Jormakka on taas pelikunnossa.

Jormakka hyökkää illan ottelussa kolmosketjussa yhdessä Valtteri Ojantakasen ja Mikko Pertun kanssa.

TPS:ää isännöivä Sport saa illan otteluun sekä hyviä että huonoja uutisia. Tähtihyökkääjä Simon Hjalmarsson on kärsinyt pelikieltonsa ja palaa vaasalaisten kokoonpanoon. Tiistaina kaksi maalia Kärppien verkkoon tehnyt Kalle Miketinac ja ranskalaishyökkääjä Charles Bertrand puolestaan ovat sivussa illan ottelusta.

Kärpät nollannut Miroslav Svoboda toimii luukkuvahtina ja Masi Härkönen kantaa Sportin tolppien välissä torjuntavastuuta. TPS:kin vaihtaa aloittavaa maalivahtia – illan ottelussa TPS:n maalia vartioi Noa Vali.

Kokoonpanolähde: Veikkaus

Perjantain SM-liigakierroksen ottelut:

JYP–Jukurit

Kärpät–Ilves

SaiPa–KooKoo

Sport–TPS

Ässät–HPK

HIFK–Kiekko-Espoo