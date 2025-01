Pelicansin kapulakieli sai asiantuntijan ymmälleen – "En tiedä, mitä he tarkoittavat"

Pelicansin ratkaisu päävalmentajan vaihtamiseksi ei yllättänyt Karri Kiveä. Sen sijaan lahtelaisseuran viestintä Juhamatti Yli-Junnilan sopimuksesta hämmentää.

Pelicans tiedotti maanantaina, ettei Juhamatti Yli-Junnila jatka sen päävalmentajana. Seuran mukaan Pelicansin penkin takana nähdään tilanteessa apuvalmentajat Jussi Taipale ja Tony Virta sekä maalivahtivalmentaja Toni Pasuri.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi ei yllättynyt Pelicansin ratkaisusta.

– Kyllä nyt tuon viikonlopun jälkeen oli odotettua. Pelicansilla oli niin monta karikkoa syksyn aikana ja se ei missään vaiheessa näyttänyt hyvältä se matka. Korjausliikkeet toimivat vain hetken, Kivi sanoo.

Pelicans on majaillut kauden alusta lukien sarjan häntäpäässä. Tällä hetkellä 42 ottelua pelannut lahtelaisseura on sijalla 14 vain pisteen 15:ntenä play out -paikalla olevaa HPK:ta edellä.

Viikonloppuna Pelicans kärsi tappiot JYPille ja TPS:lle, jotka kamppailevat samoista sijoista lahtelaisten kanssa.

– Nyt pisteitä on sen verran, että (pian) sija olisi 15:s, ja ruvetaan pelaamaan play out -paikasta. Oli selvää, että jotain tulee tapahtumaan.

Erikoinen tiedote

Pelicans tiedotti valmentajanvaihdoksesta maanantaina erikoisella tavalla.

Seura kertoi olevansa "palauttamassa Juhamatti Yli-Junnilan työnkuvan takaisin Yli-Junnilan sopimuksen mukaisesti valmentajaksi". Yli-Junnilan olisi seuran mukaan määrä jatkaa Pelicansin palveluksessa erilaisissa projektiluotoisissa työtehtävissä keväällä 2026 päättyvän sopimuskautensa loppuun asti.

Yli-Junnila oli kuitenkin Pelicansin mukaan torjunut uudelleensijoittamisen.

MTV Urheilu tavoitti Juhamatti Yli-Junnilan, mutta hän ei halunnut tässä vaiheessa kommentoida tilannettaan. MTV Urheilu ei ole yrityksistä huolimatta tavoittanut Pelicans-johtoa kommentoimaan asiaa.

Kivi hämmästelee Pelicansin tiedotteen tapaa kertoa Yli-Junnilan sopimuksesta. SM-liigassa Ässien ja Ilveksen päävalmentajana toiminut Kivi sanoo, että päävalmentajan sopimus koskee nimenomaan päävalmentajan tehtäviä. Kivi tosin toteaa, ettei voi tietää, mitä Yli-Junnilan sopimuksessa lukee.

– En tiedä, mitä he tarkoittavat. Yleensä, jos olen päävalmentaja ja minut vapautetaan, mulla ei ole velvoitetta tehdä muuta kuin päävalmentajan hommaa. Sellaiset sopparit mulla ainakin on ollut, että se on vain se päävalmentajajuttu, Kivi sanoo.

– En mää ole ainakaan sellaista sopparia nähnyt, että pitäisi mennä kakkoskoutsiksi tai jotain.

Kaikkinensa tilanne on erikoinen.

– En muista, että päävalmentaja olisi mennyt johonkin muihin hommiin. Voi olla, että niitä on mutta en muista.

Lisää Pelicansin tilanteesta MTV 3 -kanavalla ja MTV Katsomossa kello 22.35 nähtävässä Hockey Night Maanantai -ohjelmassa.