Pelicansiin palannut Hannes Björninen kuvailee olympiafinaalin jälkeistä tunteiden vuoristorataa: "Paljon on riittänyt tapahtumia"

Björninen oli reilu viikko sitten voittamassa Suomen jääkiekkohistorian ensimmäistä olympiakultaa Pekingissä. Sen jälkeen on tapahtunut paljon. Riemukkaita kultajuhlia seurasi hämmennys ja suru Venäjän hyökättyä Ukrainaan viime viikon torstaina. Hyökkäys johti lopulta Jokereiden KHL-kauden keskeytymiseen ja Björnisen siirtoon SM-liigaan.

– Aika tunnerikasta aikaa on ollut. Äärimmäisestä onnellisuudesta ja ilosta suruun ja surumielisyyteen. Paljon on riittänyt tapahtumia reilussa viikossa. Se on jäänyt parhaiten tästä ajasta mieleen. Paljon tunteita, Björninen sanoi Pelicansin järjestämässä lehdistötilaisuudessa tiistaina.