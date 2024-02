KalPa hankki jenkkihyökkääjän Ruotsista – suomalaispelaajan sopimus purettu

25-vuotias Hutsko siirtyy Kuopioon SHL:ssä pelaavasta MoDosta. KalPa on Hutskolle jo kauden kolmas joukkue. Jenkkihyökkääjä aloitti kautensa Oskarshamnissa, josta tie vei kuitenkin MoDoon.

Ensimmäistä kauttaan Euroopassa pelaava Hutsko on pelannut aiemmin neljä kautta yliopistosarja NCAA:ssa ja kaksi kautta AHL:ssä.

– AHL-kaudet osoittavat, että Logan on pelaaja, joka kykenee pisteiden tekoon ja pystyy auttamaan meitä paljon. Hän on käynyt läpi USA:n maajoukkueohjelman ja hän on erittäin hyvillä lajitaidoilla varustettu pelaaja. Hän tuo meille paljon vaihtoehtoja erikoistilannepelaamiseen ja ketjukokoonpanoihin, KalPan urheilujohtaja Anssi Laine toteaa seuran tiedotteessa.