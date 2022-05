Sanna Marin välitti ukrainalaisten vetoomuksen Kiovasta: "Älkää unohtako meitä"

– Olemme käyneet paikoilla, joissa on ollut joukkohautoja ja tutustuneet muutoinkin siihen, mitä kaikkea kamaluutta täällä on tapahtunut, Marin selvittää.

– Meillä on ollut hyvät keskustelut tuesta, joka Ukraina tarvitsee, ja niistä sanktioista, joista EU on ensi viikolla päättämässä.

Suomi sai paljon kiitosta

– Suomi on saanut pääasiassa hyvin paljon kiitosta siitä työstä, mitä me olemme tehneet, ja me olemme sitä työtä valmiita jatkamaan.

– On ymmärrettävä se, että sota on koko ajan käynnissä ja materiaalia myös hupenee. Sodan jälkeen tarvitaan apua jälleenrakennukseen.

– Kyllä Ukrainan viesti on se, että älkää unohtako meitä. Ja me olemme omalta osaltamme valmiita auttamaan.

”On tärkeää antaa Ukrainalle toivon viestiä”

Lohtua surun keskellä

– Jälleenrakennus on jo aloitettu. Ihmiset eivät ole jääneet vaikeisiin tilanteisiin, vaan he katsovat tulevaan ja haluavat uskoa siihen, että huomenna on jo paremmin. Ukrainalaisilla on kova taistelutahto ja he voittavat tämän sodan meidän tuellamme.