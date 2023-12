HIFK:n pyristely jatkuu – neuvottelee ulkomaisen sijoittajan kanssa

Talousvaikeuksissa rypevä HIFK ilmoitti jo lokakuussa seuran edustustoiminnan olevan vaakalaudalla. Seura käynnisti osakeantinsa jo kesäkuussa, mutta sitä on jatkettu jo useampaan otteeseen.

Taustayhtiö HIFK Fotboll Ab:n hallitus on päättänyt jatkaa osakeantia 15. tammikuuta asti. HIFK kertoo tiedotteessaan käyvänsä parhaillaan neuvotteluja uusista omistajuusjärjestelyistä, minkä vuoksi osakeantiakin päätettiin jatkaa.

– Yhtiö on neuvotellut ulkomaisen sijoittajan kanssa pidemmän aikaa, mutta prosessi on pitkittynyt. Molemmilla osapuolilla on halua päästä sopimukseen, joten osakeantia päätettiin jatkaa vielä kuukaudella, seuran tiedotteessa todetaan.