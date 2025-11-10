NBA-koripalloliigassa upean uran niin pelaajana kuin valmentajana luonut Lenny Wilkens on kuollut, kertoi liiga sivuillaan. Wilkens oli 88-vuotias.

Taitavana pelintekijänä tunnettu Wilkens pelasi NBA:ssa 15 kautta. Urakeskiarvoikseen hän kirjasi 16,5 pistettä ja 6,7 koriinjohtavaa syöttöä.

Uransa lopulla Wilkens oli pelaajavalmentajana ja siirtyi täyspäiväisesti valmennukseen lopetettuaan peliuransa 1975. Vuoteen 2005 asti ulottuneella valmennusurallaan hän voitti mestaruuden Seattlen luotsina 1979 ja otti kautta aikain kolmanneksi eniten voittoja (1 332). Wilkens on yksi viidestä miehestä, jotka on nimetty koripallon Hall of Fameen sekä pelaajana että valmentajana.

– Lenny Wilkens edusti parasta NBA:ssa – Hall of Fame -pelaajana, Hall of Fame -valmentajana ja hyvin kunnioitettuna koripallon lähettiläänä. Hän ylsi ainutlaatuiseen saavutukseen tultuaan nimetyksi NBA:n kaikkien aikojen 75 parhaan pelaajan joukkoon ja kaikkien aikojen 15 parhaan valmentajan joukkoon, NBA:n komissaari Adam Silver totesi.