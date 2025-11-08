Koripallon NBA:ssa Utah Jazz romahti Minnesota Timberwolvesin vieraana. Minnesota voitti Utahin 40 pisteen erolla 137–97.
Lauri Markkasella oli heitto kateissa. Utahin suomalaistähti heitti ottelussa 12 pistettä, ja 14 pelitilanneheittoyrityksestä Markkanen onnistui vain neljästi. Kaikki Markkasen kolmen pisteen heittoyritykset epäonnistuivat. Markkanen heitti viidestä vapaaheitostaan neljä koriin.
Reilut 21 minuuttia pelannut Markkanen kahmi kaksi levypalloa puolustuspäässä, antoi kaksi koriin johtanutta syöttöä ja riisti kolmesti pallon vastustajalta.
Utahin tehokkain oli Keyonte George 18 pisteellä. Minnesotan Anthony Edwards oli ottelun tehopelaaja 37 pisteellä.
Tuomas Iisalon luotsaama Memphis Grizzlies kaatoi Dallas Mavericksin 118–104.