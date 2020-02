Pekka Saurin kolumni: Suomi on masennuksen valtakunta – miten vapautua häpeästä ja syyllisyydestä?

Ei siis ole ihme, että myös sairastaminen on siirtynyt ruumiista mieleen, kirjoittaa MTV Uutisten kolumnisti Pekka Sauri.

Leimautumisen pelko elää



Se oli silloin, nyt on nyt. Alkuviikosta uutisoitiin, että sairauslomien yleisin syy on mielenterveysongelmat.

Psyykkisistä syistä johtuvat sairauslomat ovat lisääntyneet yli viisikymmentä prosenttia viimeisen kolmen vuoden aikana. Haavoittuvimpia ovat nuoret aikuiset. Masennus on mielenterveyden ongelmista yleisin.

Onko kyse siitä, että masennuksesta – ja ylipäätään mielenterveyden ongelmista – on nykyään lupa puhua ääneen vai siitä, että masennus on oikeasti lisääntynyt?

Kysymys on vaikea. Käsittääkseni vastaus on sekä että. Masennus ei enää ole samanlainen tabu kuin vielä parikymmentä vuotta sitten. Miestenkin on nyt mahdollista puhua masennuksestaan ilman, että se pitää naamioida epämääräisiksi selkäkivuiksi, päänsäryksi tai työuupumukseksi.