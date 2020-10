Maria Ohisalon nettikolumni: Mielenterveyteen panostaminen maksaa itsensä takaisin

Tilanne on nurinkurinen. Eihän kukaan joudu peittelemään kipeää jalkaansa tai jätä käymättä hammaslääkärillä, koska mitä naapuritkin siitä sanoisivat.

Puhutaan jopa mielenterveyskriisistä

Erityisesti nyt korona-aikana on oltava tarkkana. Suomalaisten fyysinen terveys on keskimäärin parantunut jo vuosikymmeniä, mutta terveyserot ovat kasvaneet ja mielenterveysongelmat niiden kärjessä. Mielenterveyden häiriöt ovat nousseet suurimmaksi syyksi jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle, ja koronan myötä tilanne voi pahentua entisestään.

Kriisipuhelimet ovat tämän vuoden aikana monin paikoin ruuhkautuneet ja ihmisten itsetuhoisuus on lisääntynyt. Asiantuntijat puhuvat jopa mielenterveyskriisistä.

Kyse ei ole vain sairastunutta itseään koskevista pulmista. Mielenterveys- tai päihdeongelmien kanssa kamppailevan henkilön ympärillä on useita läheisiä, joihin ongelmat myös vaikuttavat. Jos apua tarjoavat palvelut eivät ole saatavilla, siirtyy vastuu kohtuuttomasti läheisten harteille.

Mistä terapiatakuussa on siis kyse? Sillä tarjottaisiin nopea pääsy mielenterveyspalveluihin jo ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen. Kun oma jaksaminen on loppu ja apua ensimmäistä kertaa hakee, on tärkeää, että huoli otetaan tosissaan eikä hoitoa joudu odottelemaan. Samalla myös kumppani ja perhe voivat saada tukea. Tämä poistaisi tehokkaasti stigmaa mielenterveysongelmien ympäriltä.