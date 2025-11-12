Perjantaina tiet voivat käydä etelärannikollakin pakkasella.

Lämpötilat alkavat muuttua talvisiksi eteläisessä Suomessa. Torstaina etelässä on vielä vetistä ja tuulista, mutta perjantaina lämpötila voi pudota yli kymmenellä asteella torstaista.

Etelä- ja keskiosissa maata sataa torstaina hajanaisesti vettä, mutta iltaa kohti sateet ovat voimistumassa reilusti.

Pohjois- ja Länsi-Lappiin taas on luvassa lisää lunta. Käsivarren alueelle lunta saattaa kertyä jopa 30 senttiä. Itä-Lappi on muuttumassa iltaa kohden vetisemmäksi.

– Kun lämpötilan nollaraja pysyy pitkään Itä-Lapin yllä, kertyy joihinkin paikkoihin paljon tykkylunta eli puuhun tarttuvaa lunta. Kun puu saa kunnon lumikuorman ja päälle tulee kovaa tuulta sekä myrskypuuskaa tuntureille torstain aikana, se voi aiheuttaa tuulituhoja, sanoo meteorologi Pekka Pouta.

Sakeita lumikuuroja

Perjantain vastaisena yönä lämpötilat laskevat etelässäkin, ja tiet voivat käydä etelärannikolla pakkasella. Keskiosissa maata voi perjantaina esiintyä paikoin sakeitakin lumikuuroja.

– Kaiken kaikkiaan jatko on sellainen, että etelässä oikeastaan minä päivänä hyvänsä voi tulla räntä- ja lumikuuroja. Sateet voivat olla yllättävänkin sakeita.

Lauantaina ja sunnuntaina tuuli puhaltaa lännen ja lounaan suunnalta, joten lämpötila pysyy hieman plussan puolella etelä- ja keskiosissa maata.