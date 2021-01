Pekka Pouta ennustaa karmivia kelejä: Luvassa jäätävää sadetta autoilijoiden kauhuksi – "Yhtäkkiä koko tuulilasi menee jäähän"

– Semmosta, minkä joku on voinut kokea. Ajaa autoa ja yhtäkkiä koko tuulilasi menee jäähän. Tämän tyyppistä sadetta liikenteessä, Pouta kuvailee.

Tuuli on niin voimakasta, että pohjoisilla merialueilla myöhemmin torstaina iltapäivällä ja illalla on luvassa myrskypuuskia. Kovia puuskia on Poudan mukaan havaittavissa myös maa-alueilla.