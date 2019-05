Säässä hyytävä käänne: Lämpötilat romahtavat ja lunta tulee Helsinkiä myöten – Pekka Pouta: "Nyt näyttää niin takatalvelta kuin vain voi"

Tuulituhot mahdollisia idässä



– Ennusteessa on ollut monta heilahdusta tällä kertaa. Perjantain vastaisen yön lumisuus kaakon kulmalla ja etelässä on aika uusi juttu. Ensin näytti siltä, että sade ehtii loppua ennen muuttumistaan lumiseksi etelässä. Tämän päivän ja perjantain sateet koostuvat itse asiassa 3 eri sadealueesta ja pikkumatalapaineesta, ja tilanteeseen liittyy erittäin voimakas matalapaineen syveneminen ja voimistuminen. Tämä kaikki aiheuttaa ennusteisiin epävarmuutta.

Lämpötilat romahtavat perjantaina



– Tänään torstaina lämmintä on etelän sateessa vielä 5 astetta. Lämpötilan nollakäppyrä kiemurtelee lumisateen reunamilla linjalla Kainuu–Meri-Lappi. Kun voimakas matalapaine on siirtynyt Suomen itärajalle ja Venäjän puolella, alkaa kylmempi kausi. Perjantai on hyvin hyytävä. Näyttää siltä, että Lounais-Suomessakin, joka on maan lämpöisin paikka, jäädään alle 5 asteen. Nollaraja on lämpöisimmällä hetkellä maan keskiosassa.