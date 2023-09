Pekka Haavisto ja Antonio Flores yhdessä yli 25 vuotta – paljastavat pitkän parisuhteensa salaisuuden

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja parturi-kampaamoalan yrittäjä Antonio Flores saapuivat yhdessä Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksen yleisöön 24. syyskuuta. Pariskunta kertoi, että molemmilla on ollut paljon omiin töihin liittyviä työkiireitä ja yhteinen aika on ollut viime aikoina hieman kortilla.

– Minä olen tässä syksyllä keskittynyt dj-keikkoihin. Se oli kyllä ihan vahinko. Minut pyydettiin soittamaan mielimusiikkiani ja joku toinen kuuli sen ja pyysi sitten seuraavaan paikkaan. Ja nyt minulla on ollut pari-kolme keikkaa syksyllä ja jostain syystä ihmiset pitävät 60- ja 70-luvun suomalaisista iskelmistä, Haavisto kertoo.

Flores on puolestaan uurastanut uuden kampaamoliikkeensä parissa.

– Se on ollut nyt pari viikkoa remontissa ja olen ollut itse paikan päällä ihan koko ajan ja tullut kotiin vasta myöhään kotiin. Olemme nähneet nyt aika vähän, Flores kertoo.

– Aina kun tulen kotiin, niin huomaan, että Antonio on ollut pitkiä päivä tämän parturi-kampaamon perustamisessa. Molemmilla on siis omia projekteja, mutta kyllä me aina iltaisin ja viikonloppuisin ehdimme sitten taas jutellakin, Haavisto kertoo.