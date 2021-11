Pekka Haavisto avoimena – kertoo, olisiko halunnut omia lapsia: "Kyllähän se on hirveän hieno asia"

Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa juontaja-toimittaja Maria Veitola vierailee kauden viimeisessä jaksossa ulkoministeri Pekka Haaviston veneellä, joka on kansanedustajalle tärkeä. Kaksikko suuntaa yhdessä veneellä saareen, jossa vietetään yksi syksyinen yö.

Haavisto kertoo retken aikana Veitolalle, että raskainta hänen työssään kansainvälisissä tehtävissä ympäri maailman on ollut todistaa lasten hätää. Haaviston mukaan hän on itse tullut yhä herkemmäksi asialle iän myötä.

Veitola tiedustelee Haavistolta, onko tämä itse koskaan haaveillut omista lapsista. Haavisto on ollut pitkään yhdessä puolisonsa Antonio Floresin kanssa.

– Tietysti välillä on tuota ajatellut, että onhan se ihmisten, tuttujen elämässä, kyllähän se on hirveän hieno asia, että sulla on se perhe siinä.