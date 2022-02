Pekingissä olympiakultaa voittanut venäläishiihtäjä vertaa itseään Vladimir Putiniin

Kun hiihtämättä ovat vielä lauantaina ja sunnuntaina käytävät päätösmatkat, Venäjän mitalisaldo näyttää yhdeksää (3–3–3). Kyseessä on maan kovin kokonaissuoritus maastohiihdon nykyisen olympiaohjelman (2006–2022) aikana.

Viime keväänä maailmancupissa debytoinut Stepanova ei ole toistaiseksi henkilökohtaisilla matkoilla loistanut. Maailmancupissa hänen paras tuloksensa on 10. sija joulukuussa Davosissa käydyltä vapaan kympiltä. Pekingissä Stepanova oli vapaan sprintissä seitsemäs.

Sen lisäksi, että Stepanova on verrattain uusi tuttavuus kansainvälisesti, hän on mitä ilmeisimmin sitä myös Venäjällä, sillä uutistoimisto Ria Novosti on julkaissut verkkosivuillaan Stepanovan pitkän haastattelun, jossa hän kertoo kattavasti itsestään ja taustoistaan.