Aleksandr Bolshunov kimpaantui dopingvihjauksista – "Jos haluatte nähdä, tulkaa katsomaan"

Kun joku on maastohiihdossa yhtä ylivoimainen kuin Bolshunov sunnuntaina – varsinkin miesten sarjassa, jossa erot urheilijoiden välillä ovat perinteisesti hyvinkin pieniä – lajin historia huomioon ottaen ei ole millään tavalla yllättävää, että esiin nousee kysymyksiä ja vihjauksia dopingista.

Bolshunovin tapauksessa tämä on luonnollista myös hänen taustansa vuoksi. Venäjän aiempien dopingrikkeiden vuoksi Bolshunov ei saa maanantaina kuulla maansa kansallislaulua pokatessaan kultamitalinsa.

– Täällä on puhtaita urheilijoita, jotka läpäisevät toistuvasti dopingtestit, täyttävät olinpaikkatietonsa ja paljastavat kaiken eämästään. Tällaisten kysymysten kohdistaminen meille on rumaa ja väärin. Voiton takana on vuosia jatkunut harjoittelu. Jos haluatte nähdä, miten se tapahtuu, tulkaa katsomaan.