Dartsin supertähdet murskaavasti MM-finaaliin – huima rahapotti pelissä

Kolminkertainen maailmanmestari Michael van Gerwen eteni jo seitsemättä kertaa dartsin MM-finaaliin, jossa hän kohtaa teinisensaatio Luke Littlerin perjantai-iltana. Loppuottelun voittajalle on MM-tittelin lisäksi luvassa huima rahapotti.

Dartsin MM-kisojen toiseksi viimeisenä päivänä neljä viimeistä pelaajaa astui Alexandra Palacen näyttämölle. Ensimmäisessä välierässä van Gerwen päihitti välierädebytantti Chris Dobeyn erin 6–1.

Dobey pystyi tuottamaan vain yhden taianomaisen hetken, kun hän vei yhden kierroksen nimiinsä 170:n checkoutilla (niin sanotulla Big Fishillä), mutta se ei riittänyt suistamaan hollantilaista raiteiltaan.

Van Gerwen valmistautuu nyt kohtaamaan 17-vuotiaan Littlerin perjantai-iltana pelattavassa loppuottelussa. Littler voitti torstaiyönä Stephen Buntingin vastaavasti murskaerin 6–1.

Littler havittelee van Gerwenin ennätystä

Viime vuonna Littler, ollessaan tuolloin 16-vuotias, hämmästytti kaikki pääsemällä MM-kisadebyytissään finaaliin. Loppuottelussa hän kuitenkin hävisi Luke Humphriesille 4–7.

Nyt Littler on jälleen finaalissa, kun van Gerwen on viimeinen mies hänen tiellään. Jos Littler voittaa, rikkoo hän samalla van Gerwenin ennätyksen noustessaan kaikkien aikojen nuorimmaksi maailmanmestariksi.

Van Gerwenistä tuli MM-kisahistorian nuorin voittaja vuonna 2014, kun hän päihitti Peter Wrightin ollessaan 24-vuotias.

– Hänellä on vielä vuosia jäljellä. Hänen kyvyillään olisin yllättynyt, jos hän ei sitä ennätystä riko, sanoi van Gerwen SportsBoom.comille.

– En oikeastaan välitä siitä, en katso tilastoja. Kyse on vain siitä, mitä teet nyt, ja siitä, kuka on tielläsi. On kohdattava se ja voitettava.

Nyt Littler on vedonlyöntitoimistojen ennakkosuosikki maailmanmestaruuden voittoon. Kyseessä on ensimmäistä kertaa koskaan, kun van Gerwen lähtee MM-finaaliin altavastaajana.

– Olin suosikki kaksi vuotta sitten ja hävisin. Nyt en ole suosikki, ja ehkä voitan sen. Eihän sitä koskaan tiedä, van Gerwen hymyili.

Jättirahat pelissä

Lontoon Alexandra Palacessa järjestettävissä MM-kisoissa on tänä vuonna peräti 2,5 miljoonan punnan arvoinen palkintopotti.

Jokainen 96 MM-kisoihin osallistuneesta pelaajasta takasi itselleen 7 500 puntaa ensimmäisellä kierroksella. Siitä eteenpäin rahasumma on kasvanut vähitellen kierros kierrokselta.

Torstain semifinalistit saivat kukin 100 000 puntaa. Finaalissa toiseksi sijoittunut vie kotiin 200 000 puntaa, kun taas voittaja kuittaa itselleen huimat 500 000 puntaa, eli yli 600 000 euroa.

Dartsin MM-kisojen palkintorahat Voittaja: £500,000

Kakkossija: £200,000 Välierä: £100,000

Puolivälierä: £50,000

Neljännesvälierä: £35,000 Kolmas kierros: £25,000

Toinen kierros: £15,000

Ensimmäinen kierros: £7,500

Tämän palkintopotin lisäksi tarjolla on myös ylimääräistä rahaa. Jos pelaaja heittää finaalissa niin sanotun ysitikkaisen, kuittaa hän itselleen 60 000 puntaa.

Christian Kist ja Damon Heta ovat saavuttaneet tänä vuonna yhdeksän tikan lopetuksen, mihin on pystytty MM-kisojen historiassa vain 15 kertaa.

Littlerin ja van Gerwenin välinen MM-finaali starttaa Suomen aikaa kello 21.00.