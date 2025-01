Patrik Laineesta paljastui eliittilukema – hämmästyttävä yhteys Ovetshkiniin

Patrik Laine on esitellyt laukaustaan tuhoisalla tavalla jääkiekon NHL:ssä kuluvalla kaudella. Suomalaisen tilastoista paljastuu hämmästyttävä yhtäläisyys Aleksandr Ovetshkiniin.

Laine iski Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä pelatulla NHL-kierroksella kauden ensimmäisen osumansa tasaviisikoin. Kaikkiaan Montreal Canadiensin laiturilla on kasassa komeat 10 maalia 15 ottelussa.

Patrik Laine pelaa huipputehokasta kautta Montreal Canadiensissa.

Canadiensin voitettua Utahin vierasjäällä 5–3 Montrealin NHL-seurasta Sportsnetille raportoiva toimittaja Eric Engels jakoi Laineesta mielenkiintoisen tilaston. Laine on käyttänyt tuhoisaa laukaustaan myös erityisen tarkasti, sillä hän on osunut 72,8-prosenttisesti maalia kohden, kun kiekko on ohittanut sitä blokkaamaan tulleen pelaajan.

Sattumoisin Washington Capitalsin Aleksandr Ovetshkinilla – Wayne Gretzkyn kaikkien aikojen maaliennätystä jahtaavalla venäläishyökkääjällä – on kyseisessä tilastossa tältä kaudelta identtinen lukema Laineen kanssa.

Laine on laukonut 15 ottelussa 43 kertaa maalia kohden. Ohi on mennyt 16, ja 15 kutia on kilpistynyt blokkiin. Ovetshkinin vastaavat lukemat ovat 102 maalia kohden, 38 ohi ja 64 blokkiin kaikkiaan 28 ottelussa. Laine on siis ohittanut kiekkoa peittävät vastustajat huomattavasti venäläistä tehokkaammin.

Laineen laukaisutarkkuus on eliittiluokkaa myös vertailussa NHL:n muihin maalirohmuihin. Tiistain kierroksen jälkeen liigan maalipörssin kärjen muodostavat Edmonton Oilersin Leon Draisaitl (43 ottelua, 31 osumaa), Florida Panthersin Sam Reinhart (45 ottelua, 27 osumaa) ja Winnipeg Jetsin Mark Scheifele (45 ottelua, 26 osumaa).

Kolmikosta Draisaitl on ollut jopa hiukan Lainetta tarkempi – 75,1 prosenttia saksalaisen blokin ohittaneista kudeista on suuntautunut maalia kohden. Reinhartin vastaava lukema on 66,8, Scheifelen 64,5.