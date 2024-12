Patrik Laine koko NHL:n tilastokärki – ylivoimainen erikoismiehiin verrattuna

Patrik Laine on tehnyt NHL:n tuhoisinta jälkeä ylivoimalla suhteutettuna pelien määrään tällä kaudella. Suomalaisen tilastot muihin ylivoimaekspertteihin verrattuna ovat jopa murskaavat.

Patrik Laine tykitti Buffaloa vastaan hattutempun viime yönä, kun hän sivalsi kolme maalia ylivoimalla. Laine on pelannut tänä vuonna seitsemän ottelua, ja maaleja niissä on syntynyt kuusi kappaletta. Toisin sanoen suomalainen on pyssyttänyt kauden jokaisen maalinsa miesylivoimalla.

Otteluiden määrään suhteutettuna Laineen ylivoimamaalien määrä on NHL:n kovin. Seitsemän ottelua ja kuusi ylivoimamaalia on selkeästi kovin lukema, jos jätetään yhden ottelun pelaajat laskuista pois.

Vielä kovempi suoritus on Laineen vertailu NHL:n muihin ylivoiman erikoismiehiin. Suomainen on mättänyt maaleja 15,38 maalin keskiarvolla 60 ylivoimaminuuttia kohti.

Jatkuvasti ylivoimaa pelaavista pelaajista Laineen jälkeen toiseksi kovimpaan tilastolukemaan on päässyt New Jerseyn Seamus Casey lukemalla 8,97, kolmantena on Vegasin Victor Olofsson luvulla 8,49, neljäntenä Tampa Bayn Brayden Point 7,27 ja viidentenä Washingtonin Jakub Vrana lukemin 5,62.

Toisin sanoen Laine on tässä vaiheessa kautta täysin omilla lukemillaan ylivoimamaalien tehokkuudessa. Jos sama tahti jatkuu, on Laine mylläämässä ennätyksiään uuteen uskoon. Jo ennen kauden alkua suomalainen linjasi, että hän haluaa olla 50 maalin mies. Toistaiseksi ennuste lupailee Laineelle nimenomaan 50 maalia. Se kuitenkin vaatisi, että niitä syntyy lähes maali per peli -tahdilla, kun Montrealilla on vielä 51 ottelua kautta jäljellä.

Laineen paras saldo on kaudelta 2017-18 Winnipeg Jetsin paidasta, kun hän mätti 44 maalia ja 26 syöttöä.