Kommentti: Gretzky-spekulaatiot sivuseikka Aleksandr Ovetshkinin kohdalla – NHL-historian suurin on jo selvillä

Aleksandr Ovetshkinin hämmästyttävä vire NHL:ssä on kiihdyttänyt entisestään spekulaatioita siitä yltääkö venäläistähti vielä uransa aikana Wayne Gretzkyn rikkomattomana pidettyyn maaliennätykseen. MTV Urheilun Ossi Karvosen mielestä ajatusleikki on tavallaan turha, sillä Ovetshkin on jo osoittanut olevansa kaikkien aikojen maalintekijä.