Kaapo Kakon kauppaaminen poiki jyrkän vaatimuksen: Potkut!

NHL:ssä pelaavan New York Rangersin kannattajat reagoivat vahvasti Kaapo Kakon kauppaamiseen vaatimalla seuran GM:nä toimivalle Chris Drurylle potkuja.

Rangers kertoi torstain vastaisena yönä Suomen aikaa kaupanneensa Kaapo Kakon Seattle Krakeniin vaihdossa puolustaja Will Borgeniin sekä kesän 2025 kolmannen kierroksen ja kuudennen kierroksen varausvuoroihin.

Rangersin alkukausi on ollut odotuksiin nähden surkea ja joukkue on 31 pelatun ottelun jälkeen itäisessä konferenssissa vasta sijalla 11. Seura on ryhtynyt joulukuun aikana toimiin, sillä ennen Kakkoa Rangers kauppasi kapteeninsa Jacob Trouban Anaheim Ducksiin.

Seuraavana kauppalistalla oli Kakko, joka suuntaa Seattleen Eeli Tolvasen seuratoveriksi. Kakko joutui hiljattain yhden ottelun ajaksi katsomoon. Kakko kommentoi kokoonpanon ulkopuolelle jäämistä avoimesti medialle tiistaina.

Pari päivää myöhemmin Kakko oli kauppatavaraa.

Rangersin fanit suhtautuivat Kakon kohtaloon voimakkaasti. Useat kannattajat kritisoivat kauppaa ja seuran GM:nä toimivaa Chris Drurya voimakkaasti Rangersin X-julkaisun kommenttikentässä.

Useampi kannattaja vaati ääneen Druryn potkuja ja he saivat tuekseen satoja tykkäyksiä.

– Mitä? Onko tämän tarkoitus tehdä Rangersista parempi? Eräs kannattaja ihmettelee.

– Antakaa Chris Drurylle potkut. Herran jestas, yksi fani kirjoittaa.

– Kaapo Kakosta tehtiin syntipukki. Toivottavasti kaveri leimahtaa liekkeihin uudessa kodissaan. Olen täysin kypsä Chris Druryyn. On aika vaihtaa.

– Tämä voi oikeasti olla huonoin kauppa koskaan, eräs kannattaja lataa.

Monet ihmettelivät Kakon kauppaamista, sillä Kakko oli plus-miinus-tilastossa joukkueensa parhaimmistoa (+9), kun taas joukkueen tähtipelaajat ovat samaisessa tilastossa reippaasti pakkasella.

– Kakko pelasi sata kertaa paremmin kuin Mika (Zibanejad) tai (Chris) Kreider tällä kaudella. Kiitos tyhjästä Drury, kommenttikentässä tylytetään.

Myös Kakon puheet medialle nousivat esiin kaupan julkistamisen yhteydessä. Useampi fani pohti, johtuiko tuore kauppa Kakon kommenteista.

– En ole asiantuntija, mutta tämä tuntuu työpaikan kostotaktiikalta. Kaveri kertoo mielipiteensä (totuuden) ja hänet kaupataan välittömästi. Rehellisesti sanottuna hänellä on parempi muualla, yksi fani kommentoi.

– Eli Kakko sanoo ääneen olevansa turhautunut katsomokomennukseensa ja melkein heti hänet kaupataan tähän, toinen ihmettelee.