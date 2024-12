Lehti: Pittsburgh luuli aivan toista Jesse Puljujärven tapauksessa

Pittsburgh Penguinsin päävalmentaja Mike Sullivan kommentoi Jesse Puljujärven tilannetta paikallismediassa aiemmin tänään. AHL:ään suuntaavan suomalaisen kohtaloa on pidetty yllättävänä.

Pittsburgh asetti Puljujärven NHL:n siirtolistalle maanantaina. Sittemmin on ratkennut, ettei mikään seura napannut suomalaista itselleen. Hänen kautensa jatkuu AHL:ssä Wilkes-Barre/Scrantonin joukkueessa.

Puljujärven tilanne kävi vaikeaksi Pittsburghissa. Hän ei ole pelannut NHL:ää joulukuun 8. päivän jälkeen.

NHL-Penguinsin päävalmentaja Mike Sullivan avasi Puljujärven tilannetta aiemmin tänään Pittsburgh Hockey Now -sivustolle. Sullivanin mukaan Puljujärvi ja seuran GM Kyle Dubas olivat käyneet keskustelua suomalaisen asemasta.

– Kyle puhui hänelle prosessista. Hän on ollut sivussa kokoonpanosta jo jonkin aikaa, ja osa tästä on vain reilua pelaajalle. Jesse on loistava nuorukainen.

26-vuotiaan suomalaisen lähihistoria on ollut haasteinen. Hänelle tehtiin noin puolitoista vuotta sitten lonkkaleikkaus molemmin puolin.

– Hän on tehnyt hurjasti töitä päästäkseen tilanteeseen, jossa hän on nyt. Olemme päättäneet mennä nyt tällä kokoonpanolla, joka on ollut kasassa jonkin aikaa. Pelaava kokoonpano on suorittanut todella hyvin ja ansaitsee paikkansa. Tulokset ovat seuranneet, Sullivan jatkoi.

Puljujärvi on pelannut tällä kaudella 21 NHL-ottelua pistein 3+5=8.

"Olen yllättynyt"

Puljujärveä ei siis kaapattu 24 tunnin aikana mihinkään toiseen NHL-seuraan. Kohtaloa pidetään yllättävänä tuoreeltaan Pohjois-Amerikassa.

Tilanne yllätti mahdolllisesti myös Pittsburgh Penguinsin, sillä PHN:n artikkelin mukaan päävalmentaja Sullivanin ja Penguinsin "ilmeinen johtopäätös" oli vielä aiemmin tänään, että Puljujärvi napataan johonkin toiseen NHL-joukkueeseen.

Puljujärven sopimus on vain 800 000 dollarin arvoinen kautta kohden.

– Tuplalonkkaleikkaus on ilmeisesti edelleen huolenaihe joillekin joukkueille, mutta Puljujärven sopimus teki hänestä erittäin matalan riskin hankinnan. Olen yllättynyt, että hän läpäisi siirtolistan, NHL-toimittaja Jason Moser kirjoittaa X:ssä.

– Wow, Jesse Puljujärvi läpäisi siirtolistan, AHL:ää seuraava toimittaja Tony Androckitis ihmetteli.

Myös lukuisat kiekkofanit kommentoivat X:ssä Puljujärven kohtaloa ihmetellen, miten mikään joukkue ei tarttunut suomalaiseen.