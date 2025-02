Patrik Laineelta tyly kuitti Leijonien avausottelusta: "En usko, että pukukopissa ketään kiinnostaa"

Kun Suomi kohtaa Yhdysvallat jääkiekkoilun neljän maan turnauksen ensimmäisessä ottelussaan kello 3.00 perjantaina Suomen aikaa, jäällä nähdään vastaukset Suomen joukkuetta koskeviin kysymyksiin.

Niistä yksi suurimmista on Patrik Laineen vire. Hän palasi joulukuussa NHL-jäille noin vuoden pelitauon jälkeen ja aloitti vahvasti, mutta on sen jälkeen hiipunut.

Yksi suurista Lainetta koskevista kysymyksistä on se, miten hänen vauhtinsa riittää. Montreal Canadiensissa Laineella on viime peleissä ollut vaikeuksia saada peliaikaa tasakentällisin.

Turnauksen avausottelu Ruotsin ja Kanadan välillä osoitti, miten nopeaa peli on, kun vastakkain ovat NHL:n parhaimmistosta kootut maajoukkueet.

– Kyllä se näytti selvästi nopeammalta kuin tavallinen runkosarjapeli, erityisesti alussa. Toisessa erässä se rauhoittui. Meidän pitää olla valmiina siihen. Emme saa antaa mitään ilmaiseksi alussa, Laine sanoi.

Suomen päävalmentaja Antti Pennanen on sijoittanut Laineen samaan ketjuun NHL:ssä senttereinä pelaavien, luisteluvoimaisten Roope Hintzin ja Sebastian Ahon kanssa. Pennasen toive on, että Hintzin ja Ahon nopeus ja kyky rakentaa peliä kiekon kanssa nostaa myös Laineen lentoon.

Laine sanoi kemian Hintzin ja Ahon kanssa alkavan kahden yhteisharjoituksen jälkeen löytyä.

– Kyllä se pikku hiljaa alkaa löytyä. Huippupelimiehiä. Jäällä ja sen ulkopuolella ollaan paljon tekemisissä, Laine sanoi.

Yhdysvallat on monien mielestä paperilla turnauksen vahvin joukkue. Lainetta tämä ei hetkauttanut.

– En usko, että pukukopissa ketään kiinnostaa, mitä mieltä te olette. Me tiedämme, mihin pystymme.

Yhdysvaltain päävalmentaja Mike Sullivan sanoi kiinnittäneensä huomiota Ruotsin ja Kanadan ottelun vauhtiin.

– Nopeus on suurin kilpailuvaltti. Nämä kaverit osaavat todella luistella.

Sullivan muistutti, että turnauksen jokaisella joukkueella on syvyyttä ja ratkaisuvoimaa.

– Meillä on suunnitelma. Uskomme, että meillä on tasapainoinen joukkue. Tässä turnauksessa tarvitaan enemmän kuin vain talenttia voittamiseen. Me pidämme joukkueestamme. Meillä on idea, miltä näytämme, kun olemme parhaimmillamme, Sullivan sanoi.