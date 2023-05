Kasperi Kapaselta letkeä huikkaus Kanadan NHL-pelaajalle: ”Sanoneet, että kaunis kaupunki – kävisivät Kuopiossa!"

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 12.-28.5.2023 Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moressa. Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta. MM-puolivälierä Kanada-Suomi torstaina 25.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30! Parhaat palat ja kisatunnelmat suorana MTV Katsomo -palvelussa ja MTV Uutiset Live -kanavalla. Kaikki kisauutiset ja -videot MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Leijonien NHL-hyökkääjä Kasperi Kapanen saa vastaansa tuttuja hahmoja. NHL-seura St. Louis Bluesin suomalaishyökkääjä kohtaa nyt muun muassa Sammy Blaisin ja Jake Neighboursin, jotka ovat hänen seurajoukkuetovereitaan.

Kapasen mukaan hän on ollut yhteyksissä Blues-hyökkääjän Blaisin kanssa.

– Hän sanoi, että hän oli nähnyt isäni Riiassa, Kapanen totesi, viitaten isäänsä Sami Kapaseen, joka toimii C Moren MM-asiantuntijana.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Pelasimme jonkin verran yhdessä sen jälkeen, kun minut kaupattiin Bluesiin. Hän on hyvä peluri, Kapanen jatkoi, viitaten Blaisiin.

Kapanen ehti jo heittää värittelyjä joukkuekaverinsa suuntaan.

– He tulivat tänään keskiviikkona Suomeen ja sanoivat, että Tampere on kaunis kaupunki. Sanoin, että kävisivät Kuopiossa, se on vielä kauniimpi, Kapanen virnuili.

Blais on iskenyt Kanadalle seitsemässä MM-ottelussa tehot 2+2. Kapanen on pistänyt pykälää paremmaksi. Hänen tehonsa ovat seitsemän ottelun jälkeen 3+2.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Ei isompia NHL-nimiä

Kapasen mukaan Leijonien peli on ollut nousujohteista MM-turnauksen aikana. Isossa kuvassa Suomi on ottanut merkittäviä kehitysaskelmia avausottelun Yhdysvallat-tappion jälkeen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Samaan aikaan esimerkiksi NHL:stä tulleet pelaajat ovat päässeet yhä paremmin ja paremmin kiinni Leijonien pelitapaan.

– Siinä menee kuitenkin hetki, koska NHL-tapa on niin syvällä selkäytimessä. Sitä jauhetaan kuitenkin 82 peliä ja pleijarit päälle. Sen jälkeen tyyliä on vaikea rikkoa. Onneksi itse ehdin pelata muutaman harjoitusottelun ennen kisojen alkua. Esimerkiksi Kaapolla (Kakko) ja Mikolla (Rantanen) oli paljon vaikeampaa, kun he hyppäsivät suoraan kisoihin mukaan. Hekin ovat sopeutuneet hienosti tuohon. Mun mielestä meidän pelimme on ollut todella yhtenäistä tässä tuoreeltaan, Kapanen analysoi.

Leijonat on torstaina kovassa testissä, NHL-miesten Kanadaa vastaan.

– Kaikki tietävät, että miten he tulevat karvaamaan. Kahdella fyysisesti päälle. Silloin pitää vain pistää kiekkoa liikkeelle ja olla fiksuja. Meidän pitää käyttää omia vahvuuksiamme eli luistelua ja sitä, että pysymme vahvasti kiekossa. Hyvä ottelu on varmasti luvassa, Kapanen ennakoi.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Kanada lähti varsin nimettömällä joukkueella tämän kevään MM-kisoihin. Ryhmän isoimmat tähdet ovat MacKenzie Weegar, Tyler Toffoli, pitkän linjan NHL-hyökkääjä Milan Lucic ja pitkän linjan NHL-puolustaja Tyler Myers.

– Heillä ei ole välttämättä mitään kaikista isoimpia NHL-tähtiä mukana, mutta ei sillä ole mitään väliä. Eivät ne nimet paperilla ole voittaneet pelejä koskaan. Suomi on pärjännyt aina hyvin jenkkejä ja kanadalaisia vastaan, kun on pelattu omaa peliä. Se on toiminut tässä jo monen vuoden ajan. On tullut mestaruuksia sun muita. Pysytään siinä kiinni, Kapanen sanoo.

Kanada on tuonut omaan peliinsä tiettyjä Euroopan kaukaloista tuttuja mausteita. Kanada on nojannut tämän kevään kisoissa kiekkokontrolliin ja toteuttanut eri hyökkäys- ja pelirytmejä.

Silti. Kanada on Kanada, vaikka voissa paistaisi.

– Eivät he ikinä tule muuttamaan. Meillä on suunnitelma heitä varten. Käymme vielä huomenna vähän videoita läpi ja olemme valmiita sen jälkeen peliin, Kapanen julistaa.