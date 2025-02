Antti Pennanen ei tiedä, missä Patrik Laine viettää yönsä

Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen sai Suomen kolmansien harjoitusten jälkeen vastattavakseen kysymyksen Patrik Laineen elosta ja olosta muun joukkueen kanssa 4 Nations -turnauksessa.

Laineen ja Joel Armian elämäntilanteet poikkeavat muista joukkueen pelaajista ainakin siten, että Montrealin pelaajat asuvat kisakaupungissa jo valmiiksi.

Pennaselta kysyttiinkin, asuuko Laine turnauksen aikana joukkueen hotellissa vai omassa kodissaan.



– Nyt en osaa tuohon tarkkaan vastata, missä hän viettää aikansa. Mulle on tärkeintä se, että hän on joukkueen kanssa ja yhteydessä silloin kun hän on täällä. Aamulla oltiin aamupalalla yhdessä niin sekin on hyvä asia, Pennanen sanoi.

Laineen on määrä pelata Suomen kakkosketjussa Sebastian Ahon ja Roope Hintzin kanssa.

– Puhuin Laineen kanssa maanantaina. Meillä oli todella hyvä keskustelu. Hän pelaa Ahon ja Hintzin kanssa, jotka pystyvät pitämään kiekon kanssa kovaa vauhtia. Uskon, että nuo kyvyt pakottavat Laineen niin ikään pitämään vauhtia. Uskon, että siitä tulee hyvä yhdistelmä meille, Pennanen kommentoi.

Laine on harjoitellut myös osana Suomen ykkösylivoimaa, luonnollisesti laukojan paikalla. Muut palaset erikoistilanteessa ovat Aleksander Barkov, Mikko Rantanen, Aho ja Hintz.

Suomi kohtaa turnauksen avausottelussa torstain ja perjantain välisenä yönä Yhdysvallat kello 03.00.