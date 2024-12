Jääkiekon NHL-kauden kohokohtiin on lukeutunut suomalaishyökkääjä Patrik Laineen paluu peleihin lähes vuoden tauon jälkeen. Montreal Canadiensiin kesällä Columbuksesta kaupattu suomalaistykki on tehnyt vaikutuksen kokoamalla tehot 3+1 pelaamissaan viidessä ottelussa – ja on nauttinut itsekin.

– On hienoa pukea pelipaita päälle ja hypätä jäälle taistelemaan sarjapisteistä. En odotakaan olevani täydessä kunnossa lähes vuoden mittaisen tauon jälkeen, mutta menen koko ajan oikeaan suuntaan. Pelaaminen tuntuu jälleen hauskalta, Laine sanoi lauantaina NHL:n suomenkielisellä sivustolla.

Sunnuntain vastaisena yönä Laineella on osaltaan erityinen ottelu, sillä hän kohtaa seuran jossa pelasi NHL-uransa ensimmäiset neljä kautta eli Winnipeg Jetsin. Canadiens kohtaa Jetsin Winnipegissä alkaen kello 2 Suomen aikaa.

– Tänne on aina mukava palata, vaikka Winnipegissä onkin hieman liian kylmää minun makuuni. Minulla on kuitenkin loistavia muistoja tästä areenasta, Laine totesi.

Laine myöntää myös sen, että pelaamisesta nauttiminen liittyy kanadalaiseen kiekkokulttuuriin. Winnipeg ja Montreal ovat kiekkohulluja kaupunkeja.

– Montrealissa pelaaminen on erityistä. Se sytyttää pelaajan. Sama koskee muitakin kanadalaiskaupunkeja. Kaipasin tätä, kun pelasin Yhdysvalloissa, Columbuksessa neljä vuotta viettänyt Laine kertoi.